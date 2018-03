Vader die dochter verloor bij ongeval over Sam Louwyck: "Hij moest beschaamd zijn"

Vincent Leus heeft zijn dochter Emilie in 2009 verloren, nadat ze werd aangereden door een dronken bestuurder. "Ik viel van mijn stoel toen ik het interview met de acteur wiens naam ik niet meer wil noemen (Sam Louwyck) in "Van Gils & gasten" zag. De woede was enorm. Hij moest beschaamd zijn."

Vincent Leus stelt tot zijn tevredenheid vast dat er vooruitgang is in het bannen van alcohol in het verkeer. "Moedeloos ben ik niet, omdat ik er nog steeds in geloof dat er een vooruitgang is. Ik sta sinds het overlijden van mijn dochter positief in het leven. Ik geloof dat de uitspraken van de acteur een uitzondering zijn en de reacties op zijn uitspraken bewijzen dat. Het feit dat hij aanhaalt dat zijn kinderen niet op kot kunnen gaan omdat hij een straf heeft gekregen, daarop zou mijn antwoord heel simpel zijn. Mijn dochter heeft nooit de kans gekregen om op kot te gaan omdat er een mens zoals hij haar overreden heeft."

"Mensen denken continu dat ze kunnen rijden als ze twee of drie pintjes gedronken hebben. Dat kan niet. De politierechter Mevrouw Stinckens zei het ook. Het is wetenschappelijk bewezen dat alles verandert van zodra je alcohol in je bloed hebt. Mensen gaan mij ook zeggen dat ik een stroper ben die boswachter geworden is. We zijn een land waar er nog veel nodig is om onze mentaliteit te veranderen. Alcohol drinken en rijden gaan niet samen. Dat is nog niet helemaal ingeburgerd in België", zegt Leus.