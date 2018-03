Politie in Limburg waarschuwt voor valse briefjes van 50 euro 

De 50 euro-biljetten zijn heel goed nagemaakt, en maar moeilijk te onderscheiden van echt geld. Zelfs de speciale stift die in winkels gebruikt wordt om vals geld op te sporen, werkt niet. Het is dus zeer belangrijk dat alle handelszaken goed uitkijken naar vals geld. Je kan op allerlei manieren controleren of een eurobiljet echt of vals is. Veel van de kenmerken van het biljet zijn gewoon met de hand en het blote oog te controleren:

Een vals biljet voelt anders aan door de drukprocedures

Een watermerk, veiligheidsdraad en een doorzichtcijfer moeten zichtbaar worden indien je het biljet tegen het licht houdt

Indien je het biljet kantelt, zie je aan de voorzijde een verspringende afbeelding in het hologram. Aan de achterzijde zie je een glanzende band of het van kleur veranderde waardecijfer

Als je in aanraking komt met vals geld, kan je best altijd de politiezone Carma contacteren. Die zal de zaal verder onderzoeken. De zone omvat de gemeenten As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek en Zutendaal.