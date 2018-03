Voka: "VDAB moet strenger zijn voor werklozen die te weinig inspanningen doen"

Sinds 2016 is de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB bevoegd om werklozen die te weinig naar werk zoeken te sanctioneren. Voordien was dat de RVA. Vorig jaar heeft de VDAB meer dan 30.000 keer een straf uitgedeeld, gaande van een signaal, over een verwittiging tot een sanctie. Daarmee toont de VDAB zich een pak strenger dan in 2016, toen 19.000 straffen werden gegeven.

Maar volgens Sonja Teughels, arbeidsmarktexpert van Voka, moet de VDAB nog strenger zijn: "De extra straffen komen er vooral omdat werklozen te weinig meewerken aan hun begeleiding naar werk." Het gaat dan om werklozen die bijvoorbeeld niet komen opdagen voor een afspraak met de VDAB of die niet reageren op een aangetekend schrijven. Deze groep is makkelijk te sanctioneren.