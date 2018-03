Veilig de krokusvakantie doorgekomen? Opvallend veel ski-ongevallen en griepgevallen

Het zijn drukke tijden op de alarmcentrale van VAB. "We hadden 34 procent meer dossiers voor ski-ongevallen. Dat is echt veel", zegt Joni Junes van VAB aan VRT NWS. "De afgelopen weken is er veel sneeuw gevallen en heel veel Belgen hebben lastminute besloten om op wintersport te gaan."

Volgens Junes was het bovendien ook heel druk op de pistes, omdat de krokusvakantie samenvalt met vakantie in de Franse en Oostenrijkse Alpenregio's. "Daardoor zien we toch een serieuze stijging van het aantal ski-ongevallen."

Tegelijkertijd zijn er veel vakantiegangers ziek geworden. "We hebben 68 procent meer zieken in het buitenland binnen gekregen", legt Junes uit. "Dat komt vooral omdat de krokusvakantie dit jaar vroeger valt en de griepepidemie nog volop bezig is." De meeste zieke vakantiegangers hebben de griep.

Ook het aantal pechgevallen met de auto is gestegen in vergelijking met vorig jaar: 55 procent meer. "We zien dat meer en meer Belgen op wintersport hun auto niet meer binnen kunnen parkeren en dat in combinatie met de koude temperaturen zorgt voor veel startproblemen", legt Junes uit.

Europ Assistance bevestigt die trend. Vandaag worden overigens 19 mensen gerepatrieerd naar België met een gipsvlucht.