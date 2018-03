VN verwacht 200.000 Zuid-Soedanese vluchtelingen in Soedan

Dit jaar zullen naar verwachting 200.000 Zuid-Soedanezen de burgeroorlog en de hongersnood in hun land ontvluchten richting Soedan. Dat stelt het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire aangelegenheden (Ocha). Zuid-Soedan ontstond in 2011 nadat de bevolking zich in een referendum voor afscheiding van Soedan had uitgesproken.