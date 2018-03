De Vlaamse zorgpremie, waarom betalen we die eigenlijk?

Elk jaar betalen in totaal 4,5 miljoen Vlamingen een zorgpremie. Die premie bedraagt dit jaar 51 euro, of 26 euro voor mensen met een lager inkomen. Al dat geld verdwijnt niet zomaar in de Vlaamse schatkist, maar gaat naar de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse overheid vult dit bedrag aan met 500 miljoen Vlaams belastinggeld. Van dit geld krijgen 300.000 zorgbehoevende mensen elke maand een zorgbudget.