Ook vanavond veel hinder door staking bij De Lijn

Antwerpen:

De stad Antwerpen lijkt zwaar getroffen door de staking. Amper 1 op de 5 trams is uitgereden, buslijnen worden niet bediend. In de rest van de provincie rijdt ongeveer de helft van de bussen, behalve in Mechelen en Turnhout waar er zo goed als geen rijden.

Oost-Vlaanderen:

In Gent rijdt enkel tramlijn 1 om de 30 minuten. Dat is ook het geval voor de stadsbussen 3 en 5. De overige stads- en tramlijnen worden niet bediend.

Belangrijk om te weten is dat er in Gent na 20 uur geen enkele tram of bus meer zal rijden, met uitzondering van de bussen van het nachtnet.



In de regio rond Gent rijdt ongeveer een kwart van de bussen. Op de stadsnetten van Aalst en Sint-Niklaas rijdt bijna geen enkele bus. In de regio Dender rijdt ongeveer de helft van de bussen, dat is ook het geval in het Waasland. In de Vlaamse Ardennen worden 4 op de 5 buslijnen bediend.

Limburg:

In de provincie Limburg is zowat de helft van de bussen uitgereden op de streeklijnen. Maar in steden als Hasselt, Genk, Sint-Truiden en Tongeren rijdt bijna geen enkele bus.