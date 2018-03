Zware aardbeving treft zuidwesten van Mexico, 13 doden bij helikoptercrash

De aardbeving deed zich voor om 17.39 uur lokale tijd (0.39 uur Belgische tijd). Het epicentrum bevond zich volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS op 37 kilometer ten noordoosten van Pinotepa de Don Luis, een gemeente in de zuidelijke staat Oaxaca. De beving gebeurde op een diepte van 24,6 kilometer.

Tientallen gebouwen zijn beschadigd geraakt en de stroom is op veel plaatsen uitgevallen, voorlopig is er geen sprake van dodelijke slachtoffers. Wel is een militaire helikopter gecrasht met daarin de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur van Oaxaca. Zij wilden het getroffen gebied bezoeken. Dertien mensen kwamen daarbij om, geen van de inzittenden maar allen mensen op de grond. De minister en de gouverneur raakten lichtgewond.