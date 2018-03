Confederatie Bouw: "Nieuwe isolatienorm niet efficiënt en niet ecologisch"

"De ventilatie zal heel goed afgesteld moeten worden", zegt Marc Dillen van de Confederatiue Bouw. "Anders zal het klimaat in de woning ontregeld geraken en gaat men ramen opzetten om dat te compenseren." Van efficiënt omspringen met energie is er volgens Dillen dan geen sprake meer.

Begin dit jaar werden de isolatienormen voor nieuwbouwwoningen strenger. De isolatiepakketten voor muren, vloeren en daken werden ook dikker om nog beter te kunnen isoleren. Maar volgens de Confederatie Bouw is het risico groot dat een nieuwbouwwoning, die aan de nieuwe normen voldoet, eigenlijk te goed geïsoleerd geraakt.

De Confederatie vraagt daarom dat de Vlaamse overheid de normen herbekijkt. Maar Vlaams minister van Energie Bart Tommelein is dat duidelijk niet van plan. "Er is overleg geweest", zegt Tommelein. "Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, ook de Confederatie Bouw."

"Ik denk dat men het nu wel heel ver aan het zoeken is. Als men zegt dat de materialen, die gebruikt worden om te isoleren, ook energie kosten, dan klopt dat, maar dan moeten we helemaal niets meer doen. Ik denk dat het niet aangewezen is om de lat weer helemaal laag te leggen."

"We gaan door", zegt Tommelein. "Er zijn trouwens heel wat architecten en ook heel wat aannemers die vinden dat dit wel de goede oplossing is."