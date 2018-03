Directeur van Brusselse vzw verdiende 18 jaar lang royaal als schijnzelfstandige

Tussen 2000 en 2017 heeft Michel Leroy zo'n 3 miljoen euro opgestreken als consultant, terwijl hij het petje van directielid van vzw GIAL op had. "Het komt erop neer dat 18 jaar lang een directeur van een vzw van de Stad Brussel zich als consultant heeft laten betalen", zegt gemeenteraadslid Bart Dhondt (Groen) aan VRT NWS. "Dus niet gewoon een arbeidscontract voor een directeur met de barema's van de stad, maar de man heeft zich laten betalen als een soort schijnzelfstandige."

Er is geen audit nodig om te beseffen dat je een directeur van een organisatie niet uitbetaalt als zelfstandige

Brussels gemeenteraadslid Bart Dhondt (Groen)

"Hier gaat het over een praktijk die schepen na schepen, PS-mandataris na PS-mandataris, in stand is gehouden. Dit college kan niet gewoon zeggen dat dit dankzij die audit aan het licht is gekomen", zegt Dhondt nog. "Het gaat hier over een contract dat de verantwoordelijke schepen telkens heeft moeten ondertekenen en waarbij men dus eigenlijk akkoord is gegaan met dat systeem. Er is geen audit nodig om te beseffen dat je een directeur van een organisatie niet uitbetaalt als zelfstandige."

Niet de eerste keer

"Het is derde keer dat de vzw in opspraak komt", zegt Bianca Debaets (CD&V), staatssecretaris voor Informatica en Digitalisering van het Brussels Gewest. "Een paar jaar geleden al was er een put van 2 miljoen euro door wanbeheer. En in 2016 is de directeur amper 6 maanden na zijn aanstelling moeten vertrekken omdat er ook aanwijzingen van geknoei waren."

Het is natuurlijk wel zo dat de Stad Brussel kampioen is in politiek aangestuurde vzw's

Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V)

"Het is natuurlijk wel zo dat de Stad Brussel kampioen is in politiek aangestuurde vzw's, waarbij democratische controle door de gemeenteraad heel moeilijk is, of zelfs nagenoeg afwezig", zegt Debaets nog. "Dat moet toch wel dringend gaan veranderen." Debaets vraagt zich af waarom de Stad Brussel zelf een IT-dienst heeft, terwijl er ook een overkoepelende dienst van het Brussels Gewest bestaat. "Ik roep de stad op om bij de gewestelijke informaticadienst aan te sluiten. Het is eigenlijk een verspilling van middelen van de belastingbetaler om parallelle circuits op te zetten."

Ampe: "we houden grote kuis"