François presenteert Lottotrekking: "Ik vond het fijn om van algemeen nut te zijn"

De Limburger François Herck heeft Sophie Dewaele eenmalig vervangen als presentator van de Lottotrekking op Eén. Daarmee is de droom van de man na dertig jaar uitgekomen. Het was Steven Van Herreweghe die Herck het aanbod van zijn leven deed in zijn programma "Van algemeen nut". "Heb ik het goed gedaan? Ik vond het fijn om van algemeen nut te zijn", besloot François Herck zijn presentatie van de winnende Lottocijfers.