Guy Vanhengel (Open VLD): "De N-VA is niet geschikt om in Brussel te regeren"

Brussels minister Guy Vanhengel, ook kopstuk van Open VLD in het Hoofdstedelijk Gewest, vindt de N-VA niet geschikt om te regeren in Brussel omdat de Vlaams -nationalistische partij volgens hem gekant is tegen Brussel als gewest. Hij reageert op uitspraken van Didier Reynders, kopstuk van de Franstalige liberalen in Brussel, die vorige week een coalitie met de N-VA in de hoofdstad niet wilde uitsluiten.