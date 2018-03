Koen Geens: "Wetsvoorstel huiszoekingen is terechtgekomen in storm van polarisatie"

"Het kan niet dat de vreemdelingen door de politie uit hun huis worden gehaald zonder tussenkomst van een onderzoeksrechter", zegt Geens in Het Laatste Nieuws. Dat zei hij al anderhalf jaar geleden. "Terwijl anderen in de regering dat wel oké vonden."

"Daarop hebben wij een wetsontwerp geschreven dat de praktijk in overeenstemming brengt met het Verdrag van de Rechten van de Mens en dus voor een betere bescherming van vreemdelingen zorgt." Geens betreurt de gang van zaken. "Maar plots komt dat terecht in storm van polarisatie, die mee is aangewakkerd door de Soedan-crisis. Terwijl dit met mensen uit het Maximiliaanpark niks te maken heeft, want het gaat over uitgeprocedeerden."

Geens ontkent dat hij zich laat opjagen door coalitiegenoot N-VA. "Wij hebben na de terreur- en asielcrisis maatregelen genomen die objectief nodig waren na zo'n crisissen. Ik had die met andere woorden ook genomen als N-VA niet in deze coalitie had gezeten."