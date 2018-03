Kosovo 10 jaar onafhankelijk: Een land dat ter plaatse blijft trappelen

Op 17 februari 2018 is het precies tien jaar geleden dat Kosovo z'n onafhankelijkheid uitriep. Intussen hebben ruim 110 landen die onafhankelijkheid erkend, waaronder ook België. Maar door tegenstand van ondermeer Servië en Rusland kan Kosovo niet toetreden tot de VN. En ook het lidmaatschap van de Europese Unie blijft een verre droom. Onze reportageploeg ging in Kosovo kijken hoe het land er tien jaar na de onafhankelijkheidsverklaring aan toe is.