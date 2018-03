De Britse zangeres Rita Ora is de speciale gast op een groot feest om de tiende verjaardag van de Kosovaarse onafhankelijkheid te vieren in Pristina. De economische situatie in Kosovo is na tien jaar onafhankelijkheid niet rooskleurig. De Europese Unie investeert fors in het land om de grote emigratiestroom tegen te gaan.