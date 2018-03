Poolse koe zwemt naar eiland om te ontsnappen aan het slachthuis

In Nederland haalde koe Hermien eind vorig jaar de media, toen ze wist te ontsnappen aan het transport dat haar naar het slachthuis moest brengen. Hermien vluchtte het bos in waar ze wekenlang uit handen van haar belagers wist te blijven. Intussen woont Hermien, dankzij de sympathie van zowat heel Nederland, veilig in een koeienrusthuis in Friesland.

Geen metaal te sterk

Polen heeft een koe die zo nodig nog heldhaftiger is. Vorige maand weigerde ze koppig in de vrachtwagen te stappen die haar naar haar doders zou voeren. In plaats daarvan ramde ze een metalen hek en zette ze het op een lopen naar een nabijgelegen meer. De eigenaar ging haar achterna maar staakte de jacht toen de koe de arm van een van z'n helpers brak.



Verstoppertje spelen met de brandweer

Machteloos moest hij toekijken hoe de koe onverschrokken in het water sprong en meteen begon te zwemmen naar een eiland, waarbij ze regelmatig kopje-onder ging. Een week lang probeerde de eigenaar de koe tevergeefs van het eiland te lokken. Uiteindelijk riep hij de hulp van de brandweer in, maar toen die met een boot het eiland naderde, sprong de koe opnieuw het water in om 50 meter verder weer aan land te gaan.



De redder in nood

Het dier zit intussen nog altijd op het eiland. En hoewel de eigenaar nog altijd hoopt haar in het slachthuis te krijgen, ziet het er toch naar uit dat ze in leven zal blijven. Net zoals in Nederland gebeurd is, zijn er in Polen immers mensen opgestaan die zich zich het lot van de koe aantrekken. Politicus en voormalig zanger Pawel Kukiz heeft vorige week via Facebook laten weten dat hij persoonlijk wil betalen om de koe een veilige oude dag te bezorgen.

Ik ben geen vegetariër, maar zulke overlevingsdrang verdient alleen maar respect en bewondering. Pawel Kukiz, redder van het dier