Rente op woonleningen stijgt (maar blijft hoe dan ook laag)

Sinds begin dit jaar is de rente op woonleningen aan het stijgen. Voorlopig gaat het om een kleine stijging: voor een lening op 20 jaar met een vaste rentevoet is de gemiddelde rente bijvoorbeeld gestegen van 1,9 procent naar net boven de 2 procent.

Maar de trend is wel duidelijk. Omdat de economie het goed doet en de langetermijnrentes stijgen, verwachten experts dat de rente geleidelijk aan nog wel wat kan toenemen. "Als we afgaan op de economische stimuli en de groeipatronen in alle economische blokken in de wereld, dan is het logisch dat het lagerenteklimaat definitief voorbij is", zegt Tom Simonts, financieel econoom bij KBC.

Daarmee lijkt er -héél voorzichtig- een einde te komen aan de spotgoedkope woonleningen van de voorbije jaren. "Maar dat wil niet zeggen dat dat morgen helemaal weg is, dat gaat jaren duren om uit te vlakken. Het is wel zo dat je nu hypotheekrentes ziet die je waarschijnlijk de komende vijf of tien jaar niet meer gaat zien."



De woonrentes staan voorlopig nog altijd op een historisch laag niveau, je kan dus nog altijd heel voordelig lenen om een huis te kopen.