De Plantentuin in Meise is dit weekend uitzonderlijk open tot 22 uur. De reuzenaronskelk staat in bloei en dat is uitzonderlijk. "Twee jaar geleden heb is ze ook gezien en ik had de bloem wat groter verwacht. Ik had ook gehoopt dat er iets meer reuk zou zijn", zegt een enthousiaste bezoeker. De bloem meet 145 centimeter. In 2013 was de recordhoogte van de plant 244 centimeter.