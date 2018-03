Schietpartij Florida: Boze scholieren eisen strengere wapenwet na bloedbad

In bewogen toespraken brachten jonge mensen hun treurnis om schoolkameraden tot uiting en hun diepe bezorgdheid over het uitblijven van wijzigingen aan de lakse wapenwetgeving in de Verenigde Staten, ondanks een reeks bloedbaden aan scholen en andere instellingen waaraan geen eind komt.

Woensdag opende een 19-jarige met een halfautomatisch wapen het vuur op de Marjorie Stoneman Douglas High School in Parkland, een 50-tal kilometer van Fort Lauderdale. Zeventien mensen lieten het leven.

Sindsdien hebben leerlingen van de school op sociale media, in televisie-uitzendingen en op straat consequenties geëist en politici bekritiseerd die voor hun kiescampagne geld aannamen van de machtige wapenlobby NRA. "Shame on you", riep een scholier op de betoging van zaterdag, terwijl ze haar tranen wegveegde. "Genoeg is genoeg!".