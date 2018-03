Solidariteitsactie voor Globe Aroma lokt honderden mensen

De actievoerders verzamelden op de Akenkaai vlakbij het Kaaitheater, waar ze luisterden naar getuigenissen van migranten over hun ervaringen met de politie. In het Kaaitheater zelf vinden nog heel de middag debatten plaats. Ook is er een juridische helpdesk opgericht waar verenigingen terecht kunnen met vragen over de juridische status van de mensen met wie ze werken.