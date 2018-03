Theresa May in München: "We verlaten de Europese Unie, maar niet Europa"

De Britse premier Theresa May heeft een speech gegeven op de internationale veiligheidsconferentie in München. In een interview met onze Duitse collega's van ARD zei May dat het VK in de toekomst nauw zal blijven samenwerken met de Europese inlichtingendiensten. "De veiligheid in Europa is ook onze veiligheid", aldus May. Ze voegde er in het Duits aan toe dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten met de brexit, maar niet Europa. May wil een nieuw veiligheidsakkoord sluiten met de Europese Unie over de samenwerking op militair gebied en tussen de veiligheidsdiensten.