Vier keer doodstraf voor moordenaar van zesjarig meisje in Pakistan

Zainab Ansari verdween begin dit jaar op weg naar de Koranschool. Ze werd op 9 januari dood teruggevonden op een vuilnisbelt in de buurt van het huis waar ze woonde, in Kasur, niet ver van de Pakistaanse stad Lahore. Het kind was verkracht, mishandeld en gewurgd. Van de dader was er geen spoor.

In Kasur gebeurden de voorbije twee jaar 12 gelijkaardige moorden. Vijf daarvan worden gelinkt aan Imran Ali. Tijdens het proces werden tientallen getuigen gehoord en dna-bewijs geleverd. Voor ontvoering, verkrachting, sodomie en moord is Ali vandaag vier keer ter dood veroordeeld. De man kan nog in beroep gaan.