Waanzinnig nieuw project van SpaceX: 12.000 satellieten moeten de hele wereld snel internet geven

10 dagen na de succesvolle, eerste testvlucht van een Falcon Heavy-raket, is het tijd voor een volgend, licht waanzinnig project. Elon Musk wil met zijn ruimtebedrijf SpaceX 12.000 satellieten in de ruimte, om de hele wereld tegen 2024 van goedkoop en snel internet te voorzien.

Het “Starlink Project” werd in 2015 aangekondigd door Elon Musk. Omdat nog steeds de helft van de bevolking wereldwijd geen toegang heeft tot het internet, wil Musk de hele wereld voorzien van snel en goedkoop internet via satellieten. Met snel zou SpaceX een internetverbinding tot één gigabit per seconde bedoelen. Dat is ongeveer de snelheid van het internet via glasvezelkabel en is veel sneller dan het internet bij u thuis.

Musk opvallend stil over plannen

Hoewel Musk graag en veel tweet over elk project van SpaceX blijft het nu opvallend stil. Officieel wordt woensdag 21 februari een Spaanse radarobservatiesatelliet gelanceerd via een Falcon 9-raket (noot: de lancering is al 2 keer uitgesteld) . Maar uit documenten van SpaceX aan de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) blijkt dat de Falcon 9 ook 2 extra, kleine satellieten aan boord zal hebben. De FCC heeft hier toestemming voor gegeven.

Team at Vandenberg is taking additional time to perform final checkouts of upgraded fairing. Payload and vehicle remain healthy. Due to mission requirements, now targeting February 21 launch of PAZ. — SpaceX (@SpaceX) 17 februari 2018

De Microsat 2-a en 2-b zijn 1 meter groot en wegen elk 400 kilogram. De 2 satellieten worden woensdag op ongeveer 1.100 kilometer hoogte in een baan rond de aarde gebracht om te testen of ze in staat zijn om voldoende snel internet te sturen naar verschillende ontvangststations op aarde.

Met de winst wil SpaceX kolonie op Mars betalen

Als de tests met de eerste 2 satellieten succesvol zijn, wil SpaceX tegen begin 2019 de eerste echte Starlink-satellieten lanceren. Die zouden in eerste instantie enkel de Verenigde Staten van internet voorzien. In de volgende 5 jaar volgt de rest van de wereld. Al heeft het ruimtebedrijf van Musk nog een hele weg af te leggen om zo’n gigantisch satellietnetwerk op poten te zetten.

Elon Musk tijdens persconferentie na geslaagde lancering van de Falcon Heavy Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Zo wordt het allesbehalve evident om zo veel satellieten tegelijk te coördineren. SpaceX plant 4.425 satellieten in een baan rond de aarde te laten draaien, op zo’n 1.100 kilometer hoogte. 7.500 andere satellieten moeten in een lagere baan komen, op ongeveer 300 kilometer hoogte. In totaal zijn dat ruim 3 keer meer satellieten dan dat er nu rond de aarde vliegen.

De kostprijs van het hele project wordt geschat op ongeveer 10 miljard dollar. Toch meent SpaceX dat ze tegen 2025 al 40 miljoen klanten zouden kunnen hebben. De winst wil het bedrijf gebruiken om mensen naar Mars te brengen en op termijn een kolonie op Mars te financieren. Google investeerde in 2015 al 1 miljard dollar in SpaceX om de eerste satellieten te kunnen ontwikkelen.

Concurrentie van andere grote spelers

SpaceX is niet de enige kandidaat om de wereld via satellieten van internet te voorzien. Dat is waarschijnlijk de reden waarom de communicatie over het Starlink Project tot een minimum beperkt wordt. Ook andere grote bedrijven, zoals Facebook, Samsung, Space Norway en Telesat hebben soortgelijke plannen. Maar de grootste concurrentie komt van OneWeb. Dat is een samenwerking van verschillende bedrijven, waaronder Blue Origin: het ruimtevaartbedrijf van Amazon-baas en rijkste man ter wereld Jeff Bezos. Maar ook de Franse rakettenbouwer Arianespace en vliegtuigbouwer Airbus hebben een samenwerking gesloten met OneWeb.

In tegenstelling tot SpaceX zal OneWeb niet eerst met een prototype testsatellieten werken. Het bedrijf wil dit jaar al meteen de eerste echte 10 satellieten lanceren, om in totaal via 2.000 satellieten de wereld van internet te voorzien. En ook OneWeb krijgt financiële steun van allerlei bedrijven. Zo investeerde de Japanse multinational Softbank al 1 miljard dollar in OneWeb.

De lancering van de eerste 2 testsatellieten van SpaceX is gepland voor woensdag rond 15 uur Belgische tijd en is te volgen via het YouTube-kanaal van SpaceX.