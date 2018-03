Zweden naturaliseert ter dood veroordeelde wetenschapper in Iran

De Iraanse arts Ahmadreza Djalali is geen onbekende in ons land. Hij heeft lesgegeven aan de VUB. In Zweden was hij hoogleraar aan het Karolinska Instituut in Stockholm. Volgens de Iraanse autoriteiten had hij informatie doorgespeeld aan Israel over het kernprogramma van zijn land. Twee jaar geleden werd Djalali tijdens een zakenreis in Iran gearresteerd en ter dood veroordeeld. Volgens Amnesty International heeft hij drie maanden in eenzame opsluiting gezeten en werd hij gemarteld. In Brussel werd eind vorig jaar nog een betoging gehouden voor de vrijlating van de wetenschapper. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders had eerder al bij Teheran aangedrongen om de doodstraf niet uit voeren. Zweden hoopt met de naturalisatie zijn executie te voorkomen.