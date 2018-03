"Three billboards" met vijf beeldjes grote winnaar op Bafta Awards

De grote winnaar van de avond was de zwarte komedie "Three billboards outside Ebbing, Missouri" van regisseur Martin McDonagh. De film kon maar liefst vijf van de negen nominaties verzilveren: beste film, beste actrice (Frances McDormand), beste acteur in een bijrol (Sam Rockwell), beste origineel scenario en beste Britse film.

"Woede soms de enige manier om mensen te doen luisteren"

"Three billboards" gaat over een alleenstaande moeder die na de moord op haar tienerdochter confronterende teksten plaatst op aanplakborden. In zijn speech beschreef regisseur Martin McDonagh de sfeer van zowel de film als de nacht: "Onze film is op verschillende manieren hoopvol, maar er zit ook veel woede in. Zoals we dit jaar gezien hebben, is woede soms de enige manier om mensen te doen luisteren en te veranderen. We zijn blij dat Bafta dat erkend heeft."

Actrice Frances McDormand, die het beeldje voor beste actrice in de wacht sleepte, legde uit waarom zij - in tegenstelling tot veel van haar collega's - niet in het zwart gekomen was. "Zoals Martin zei, heb ik een beetje moeite met gehoorzaamheid. Maar ik wil dat jullie weten dat ik hier in volle solidariteit met mijn zussen-in-het-zwart sta."



