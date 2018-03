Beroofde celliste vindt gestolen instrument terug: "Ontwaakt uit een nachtmerrie"

Niet zomaar een cello. Het instrument van de Italiaanse bouwer Francesco Goffriller dateert uit 1837 en is 1,3 miljoen euro waard. De cello was niet Gaillards persoonlijke bezit, ze had langdurig hem in bruikleen gekregen van een bank. Ook de persoonlijke strijkstok van Gaillard -gemaakt in 1825- werd gestolen.

Ophélie Gaillard (43), een prijzenwinnende Franse celliste, werd donderdagavond overvallen op straat, vlak bij haar woning in het noorden van Parijs. De dader bedreigde haar met een mes, hij ging ervandoor met haar mobiele telefoon en met de koffer die Gaillard bij zich had. Inhoud: haar cello.

Een oproep die loonde: Gaillard kreeg vrijdag een anoniem telefoontje dat het instrument in een auto buiten haar appartement lag. De ruit van de auto was ingeslagen, de cello lag er nog in. En het instrument verkeerde nog in goede staat.

"Er was een deel van mijzelf gestolen, ik heb twee dagen niet kunnen slapen. De diefstal was gewelddadig, ik ben nog altijd in shock. Bedankt bedankt bedankt!!!!! Aan iedereen die mijn bericht gedeeld heeft. Ik ontwaak uit een nachtmerrie die twee dagen heeft geduurd", reageerde een opgeluchte Gaillard op Facebook.

De politie vermoedt dat de straatrover nooit uit was op het dure instrument: "Zoiets verkoop je niet even aan een heler op een straathoek."