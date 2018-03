Belangrijkste boeddhistische heiligdom in Tibet getroffen door brand

Hoe groot de schade is, is niet helemaal duidelijk, daarover verspreiden de Chinese staatsmedia weinig informatie. Wel zouden de culturele schatten in het complex gevrijwaard zijn. De brand kan wel tot nieuwe spanningen leiden tussen de Chinese overheid en de Tibetanen. Het plein voor de tempel was al eerder de focus van Tibetaanse protesten tegen de Chinese overheersing.

Het Jokhang-tempel is het belangrijkste heiligdom van het Tibetaanse boeddhisme en herbergt een groot aantal historische schatten, waaronder belangrijke manuscripten en meer dan 3.000 afbeeldingen van Boeddha, waaronder een erg grote voorstelling van de historische Boeddha Sakyamuni. Het is al meer dan duizend jaar het belangrijkste boeddhistische bedevaartsoord in Tibet en werd in 2000 opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO .

"Heilige der heilige" voor de Tibetanen

De Jokhang-tempel zou volgens overleveringen boven een heilig meer gebouwd zijn in 642 na Christus, in de periode dat het boeddhisme voor het eerst Tibet bereikte. De tempel met het gouden dak groeide uit tot het meest vereerde brandpunt van het Tibetaanse boeddhisme, veel meer dan het Potala-paleis van de dalai lamas of gelijk welk klooster ook.

Wat het Vaticaan voor katholieken of is Mekka voor moslims, is de Jokhang voor Tibetanen die hier een soms erg emotionele pelgrimstochten naartoe ondernemen. Op het plein voor de tempel komen veel pelgrims dan ook liggend bidden vooraleer ze naar binnen stappen. Binnenin is een groot standbeeld van de historische Boeddha Sakyamuni, dat naar verluidt zou meegebracht zijn door Wencheng, de Chinese vrouw van de Tibetaanse koning Söngtsen Gampo (605-650 na C.).

De tempel ligt ook in een groot complex met een klooster, bibliotheken met eeuwenoude handschriften en duizenden boeddha-beelden. Het is niet de eerste keer dat hij verwoest wordt. Dat is een paar keer gebeurd door Mongoolse veroveraars en meer recent nog in de jaren 60 door Chinese communisten tijdens de zogenoemde Culturele Revolutie. Daarna is de tempel echter opnieuw opgebouwd.