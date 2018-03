Duizenden Libiërs vieren verjaardag van revolutie, ondanks huidige crisis

Toch is er binnen Libië ook heel wat tegenstand van mensen die vinden dat het geen goed moment is voor feestelijkheden, omdat er volgens hen niets te vieren valt. Zeven jaar na de omverwerping van de 42-jarige dictatuur van al-Khaddafi verkeert het olierijke Noord-Afrikaanse land nog steeds in chaos en is geweld er nog altijd alomtegenwoordig.

Momenteel maken twee regeringen aanspraak op de macht in Libië. Enerzijds is er de internationaal erkende eenheidsregering (GNA) in Tripoli, anderzijds werpt ook de in het oosten van het land gebaseerde maarschalk Khalifa Haftar zich op.

Fayez al-Sarraj, de premier van de GNA, erkent dan ook dat er een einde moet komen aan de patstelling. "Misschien is een regime ten einde gekomen, maar de waarheid is dat we er niet in geslaagd zijn om ons van een cultuur te ontdoen die de geest en de handelingen domineert van veel mensen die vandaag nog op de voorgrond staan en die het vaderland als een buit zien", zei hij tijdens een televisietoespraak. Volgens hem is "verzoening" de enige manier om het land uit de crisis te halen.