Duizenden mensen op straat in Kiev voor voormalige Georgische president Saakasjvili

De aanhangers van Saakasjvili droegen tijdens hun protest portretten van de Oekraïnse president Porosjenko mee met daarover een kruis. Leuzen als "Porosjenko is een dief" of "ontslag" werden gescandeerd. Hoeveel betogers er precies door de straten van Kiev trokken, is niet duidelijk. Een journalist van het Franse persbureau AFP schat 10.000, het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken houdt het op 3.000 deelnemers.

Eerder deze week was de ex-president van Georgië Saakasjvili opgepakt in Oekraïne. Daar had hij van zijn voormalige studiegenoot Porosjenko onderdak gekregen nadat hij in 2013 gedwongen werd om af te treden in Georgië. Tot nu: Saakasjvili was de afgelopen maanden uitgegroeid van bondgenoot van Porosjenko tot zijn grootste criticus.

Die machtsstrijd leidde er uiteindelijk toe dat Saakasjvili begin deze week naar buurland Polen gestuurd was, van waar hij al gauw verder reisde naar Nederland. Maar zijn aanhangers zijn het niet eens: ze vragen zijn terugkeer naar Oekraïne en eisen in één adem het ontslag van Porosjenko.