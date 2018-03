Gesjoemel bij Brusselse vzw: N-VA vindt dat PS-schepen Lalieux moet opstappen

De N-VA, in de oppositie in de stad Brussel, vindt dat eerste schepen Karin Lalieux (PS) ontslag moet nemen voor haar rol in de zaak van de vzw GIAL. Een oud-directeur van de vzw streek gedurende 18 jaar tot 1.000 euro per dag op als schijnzelfstandige. Lalieux ondertekende destijds de laatste versie van het contract van de directeur.