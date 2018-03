Guy Verhofstadt (Open VLD): "Zin in Gentse gemeenteraad, als ik goede uitslag haal"

Vorige maand raakte bekend dat Verhofstadt lijstduwer is in Gent, net als in 2012. Toen nam hij zijn zetel in de gemeenteraad niet op, maar nu ligt dat anders. "Ik heb er wel zin in, ja", zegt hij in De Zondag. "Op voorwaarde dat ik een goede uitslag haal en de Gentenaars mij willen."

Verhofstadt benadrukt dat hij in de eerste plaats aan de verkiezingen in oktober deelneemt om lokaal lijsttrekker Mathias De Clercq te steunen, die trouwens ambities heeft om Daniël Termont (SP.A) op te volgen als burgemeester. "De stad is de voorbije twintig jaar onder paars in positieve zin geëvolueerd", zegt hij. "Maar nu is de tijd gekomen voor een andere burgemeester, een jong en enthousiast iemand als Mathias." Net als De Clercq sluit Verhofstadt samenwerking met de N-VA in Gent niet uit. "Mathias houdt alle opties open." Maar er weerklinkt ook enige reserve, want de Gentse N-VA heeft een woelige episode achter de rug na de heisa rond voormalig kopstuk Siegfried Bracke en de ruzie met zijn opvolgster Elke Sleurs, die op haar beurt is opgevolgd door Anneleen Van Bossuyt. "N-VA zit al aan een derde lijsttrekker op korte tijd", stelt Verhofstadt vast.

Ondertussen, in Europa

Tot nader order is Guy Verhofstadt vooral actief op Europees vlak. Hij is fractieleider van de Europese libereralen, maar hij is ook brexitonderhandelaar voor het Europees Parlement. "Voor ons staat centraal: de rechten van de drie miljoen Europeanen die in Groot-Brittannië werken en van de anderhalf miljoen Britten die in Europa werken", zegt hij. "Zij mogen geen nadeel ondervinden van de brexit."

Ik denk wel dat een nieuwe generatie Britse politici binnen 10 à 15 jaar een poging zal doen om weer toe te treden

Guy Verhofstadt (Open VLD) in De Zondag