Japanse wetenschappers ontwikkelen "tweede huid" die waarschuwt bij hartproblemen

De technologie bestaat uit een elastische stof waarin sensoren verwerkt zijn. De stof kan als een ultradun kledingstuk - of een "tweede huid" - over het lichaam getrokken worden. De sensoren monitoren het hart en andere vitale organen, en sturen de gegevens - over onder meer de hartslag - door naar een smartphone of een ander toestel. De gegevens worden ook geprojecteerd op de "huid" zelf, op een ingebouwde display.