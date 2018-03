Johan Van den Driessche (N-VA): "Brusselaars zijn gebrek aan daadkracht en amateurisme beu"

KIES18 Guy Vanhengel (Open VLD): "De N-VA is niet geschikt om in Brussel te regeren"

Vanhengel liet gisteren in L'Echo optekenen dat "de N-VA niet in staat is om Brussel te besturen, aangezien ze Brussel niet als gewest wil". Nog volgens het Open VLD-kopstuk komen het discours en de houding van de N-VA meer en meer in de buurt van Vlaams Belang en wordt het voor de liberalen steeds moeilijker om de N-VA te steunen.

Die verklaring was dan weer een reactie op een uitspraak van de Brusselse MR-topman Didier Reynders, die vorige week zei dat hij bereid is om met de N-VA samen te werken in Brussel.

"De N-VA wil ijveren voor een veilige thuis in een welvarend Brussel en zal, als zij daartoe de kans krijgt van de Brusselaars, zich daarvoor 100 procent inzetten", repliceert Van den Driessche nu. Het lijkt erop dat de kiesstrijd in Brussel volop aan het losbarsten is.