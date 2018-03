In de Amerikaanse staat Iowa was de Interstate-35 op zaterdagvoormiddag enkele uren versperd door een kettingbotsing van meer dan 70 voertuigen. Als bij wonder raakte niemand ernstig gewond. Eén inzittende werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Twee weken geleden kwam een vijftiental kilometer verderop één persoon om het leven, vreemd genoeg bij een gelijkaardige botsing, met bijna 70 voertuigen.