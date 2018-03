Kom Op Tegen Kanker: "Betaal nieuwe techniek voor borstreconstructie terug indien deugdelijk"

Reconstructie met vetcellen

Een andere techniek maakt gebruik van de vetcellen van de patiënt. Daarvoor wordt de huid rond de borststreek opgerekt. De chirurg brengt dan in 4 sessies, verspreid over verschillende maanden, de vetcellen aan. Het is een behandeling (lipofilling) die best wat tijd en moeite vraagt. “Aan 1200 euro per sessie ben je al gauw 5000 euro kwijt”, zegt Ward Rommel van Kom Op Tegen Kanker.