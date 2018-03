Michaël R. Roskam maakt film over actrice Sylvia Kristel

Sylvia Kristel werd wereldberoemd door haar rol in het pikante "Emmanuelle" uit 1974. Deze Franse film was de eerste van een reeks succesrijke softpornofilms. Naast de Emmanuelle-films speelde Kristel ook in films van Roger Vadim, Claude Chabrol en Alain Robbe-Grillet. Ze overleed op 17 oktober 2012 aan de gevolgen van slokdarmkanker.

Het scenario van de film wordt geschreven door Dimitri Verhulst, de auteur van onder meer "De helaasheid der dingen" en "Mevrouw Verona daalt de heuvel af". De hoofdrol wordt gespeeld door de Nederlandse actrice Sylvia Hoeks. "Het is een soort "passion project" van haar", vertelt Roskam aan VRT NWS. "Zij, Dimitri Verhulst en mezelf hebben elkaar daarin gevonden."

De film zal focussen op Kristels leven in de jaren 70 en 80, toen ze een relatie met Hugo Claus had. Het was Claus die haar heeft aangemoedigd om de rol van Emmanuelle te aanvaarden.

De film zal worden gedraaid in Nederland, België en Los Angeles, waar Kristel ook een tijd heeft gewoond, veel heeft meegemaakt er er zich heeft doorgeworsteld. Roskam beschouwt Kristel als een soort voorloper in de strijd voor vrouwenrechten, hoewel zij daarvoor geen respect heeft gekregen.

Momenteel is Verhulst nog bezig met het scenario. Pas daarna zal Roskam beslissen over waar en met wie hij gaat draaien. Hij zegt ten vroegste in 2019 te kunnen gaan draaien. De film zou dan ook volgend jaar in de zalen komen.