Minister Weyts (N-VA) trekt rijbewijzen in waarmee gesjoemeld werd

"We hebben ervoor gezorgd dat we zoveel mogelijk cowboys uit de sector kunnen halen door het opvoeren van de controles en de inspecties," zegt Weyts. "Dat zal er ook toe leiden dat we nu een 80-tal mensen hun rijbewijs zullen afnemen omdat zij dat onrechtmatig hebben verkregen. Namelijk op basis van een vals rijbekwaamheidsattest."



Juridisch staartje

Weyts trok de erkenning van rijschool Rijbewijs al in 2016 in, maar wil er nu ook nog een juridisch vervolg aan breien. Er zijn al 80

kandidaat-chauffeurs gedagvaard. Weyts wil dat hun rijbewijzen worden ingetrokken als de rechtbank overgaat tot een veroordeling. "Dit is een duidelijke boodschap aan de malafide rijscholen en aan al degenen die denken dat ze het systeem kunnen bedotten", zegt Weyts. "Er is geen shortcut naar een rijbewijs".

Cowboys

In Vlaanderen zijn er 116 rijscholen, verspreid over 374 vestigingen. Dat de sector af te rekenen heeft met enkele cowboys, is een oud zeer. Dat gaat van rijscholen die werken met lesgevers zonder brevet tot rijscholen die bekwaamheidsattesten afleveren zonder dat er lessen gevolgd worden. Weyts wil naar eigen zeggen de rotte appels uit de mand halen: "De rijopleiding is volledig hertimmerd om nieuwe chauffeurs beter voor te bereiden op het verkeer".

Vlaamse bevoegdheid