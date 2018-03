MIVB staakt vandaag: "Ernstige hinder verwacht"

Moet u met de metro, tram of bus in Brussel zijn? Hou er dan rekening mee dat er ernstige hinder kan zijn op het MIVB-net. Zowel ACOD als ACLVB hebben aangekondigd dat ze het werk zullen neerleggen. Wat de concrete gevolgen voor de reizigers zullen zijn, zal pas vanochtend duidelijk worden. "Reizigers kunnen vanaf 6 uur 's ochtends terecht op de verschillende communicatiekanalen van de MIVB", klinkt het.

ACOD en ACLVB: "Slecht sociaal klimaat en verspilling van belastinggeld"

De twee vakbonden klagen over een "slecht sociaal klimaat" en een "verspilling van belastinggeld". "Bij de afdeling "Field Support", die instaat voor kwaliteit en veiligheid, heeft een directeur sinds zijn aantreden in 2013 volgens de vakbond allerlei veranderingen doorgevoerd die veel hebben gekost. "En na vier jaar wil hij nu herbeginnen."

ACV hekelt staking: "Actie wordt gevoerd voor individuele belangen"

Wie niet mee staakt, is de christelijke vakbond ACV. Daar zijn ze niet te spreken over de staking. Volgens het ACV wordt de actie misbruikt om "bepaalde privileges te behouden voor sommige vaksbondsafgevaardigden". "De staking van volgende maandag is in werkelijkheid een manipulatie met het doel de verantwoordelijke van Field Support aan de kant te schuiven. Het is niet serieus en zelfs onverantwoordelijk om een staking te voeren voor enkele individuele belangen en ten nadele van de collectieve belangen."

De christelijke vakbond vindt dat de onderhandelingen met de directie van de MIVB wel goed verlopen. Het ACV laat weten dat het er vertrouwen in heeft dat de problemen opgelost worden. "Als die in de komende weken niet tot aanvaardbare akkoorden leiden, spreekt het voor zich dat ook ACV actie zal voeren, klinkt het.