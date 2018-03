Netanyahu met stuk Iraanse drone in de hand: "Iran is de grootste bedreiging voor onze wereld"

"Herkent u dit? U zou het moeten kennen, het is van u. Daag ons niet uit!", zo sprak premier Netanyahu de in de zaal aanwezige Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif direct aan, terwijl hij zwaaide met wat volgens Israël een stuk is van de Iraanse drone die vorige week werd neergehaald.

Het zette de toon voor de rede van de Israëlische premier op de jaarlijkse veiligheidsconferentie in de Duitse stad München. Volgens Netanyahu is "Iran de grootste bedreiging voor de wereld" en hij vergeleek het nucleaire akkoord dat de internationale gemeenschap in 2015 heeft gesloten met Iran met de Akkoorden van München. Bij die laatste akkoorden offerden Londen en Parijs in 1938 Tsjecho-Slowakije op aan Nazi-Duitsland in een vergeefse hoop om een oorlog te vermijden.

Dat kernakkoord "zal een gevaarlijke Iraanse tijger loslaten", waarschuwde Netanyahu en hij verweet de Iraanse minister Zarif dat die "als vlot pratende spreekbuis van het Iraanse regime erg welsprekend leugens verspreidt". De veiligheidsconferentie van München verenigt sinds 1963 honderden toppolitici en academici rond veiligheidsvraagstukken. Wat Davos is voor de economie, is München min of meer voor de diplomatie.



Israël en Iran tegenover elkaar in Syrië?