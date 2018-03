Netanyahu boos op Polen wegens uitspraak over "Joodse medeplichtigen bij Holocaust"

Die erg omstreden wet is goedgekeurd door het parlement in Warschau en ondertekend door president Andrzej Duda, maar is nog wel doorverwezen voor advies naar de hoogste rechtbank van het land.

De wet maakt het voortaan strafbaar in Polen om dat land of zijn instellingen mede-verantwoordelijk te houden voor de wandaden van de nazi-bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Polen beschouwt zich als slachtoffer van de Duitse bezetting, niet als medeplichtige, is de logica.

De wet stuit op veel kritiek, onder meer in Israël. In een poging omdat uit te leggen, zei de Poolse premier Mateusz Morawiecki het volgende: "Het is erg belangrijk om te begrijpen dat het niet strafbaar wordt om te zeggen dat er Poolse medeplichtigen van de nazi-misdaden waren, net zoals er Joodse, Russische Oekraïense medeplichtigen waren en niet enkel Duitse daders".

Op de veiligheidsconferentie in München is de Israëlische premier Benjamin Netanyahu fors van leer getrokken tegen die uitspraak die volgens hem "buiten alle proporties is" en "het onvermogen aantoont van Morawiecki om geschiedenis te begrijpen". Hoe dan ook hebben die uitspraken de toch al gespannen relaties tussen Israël en Polen nog verder verstoord.