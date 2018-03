Spanje verdedigt zijn kaas manchego tegen "plagiaat" uit Mexico

Sinds januari onderhandelen de Europese Unie en Mexico over de aanpassing van het vrijhandelsakkoord tussen beiden. Spanje is nu in het offensief gegaan en eist dat Mexico niet langer misbruik maakt van de naam "manchego" voor een bepaalde kaassoort.

Manchego geniet in de EU van een gecontroleerde en beschermde oorsprongsbenaming. Enkel kaas op de traditionele manier geproduceerd van schapenmelk in de regio Castilla-La Mancha in het centrum van Spanje, mag die naam dragen. Jaarlijks wordt daar 15.000 ton van geproduceerd en daarvan wordt 60% uitgevoerd. Het gaat overigens om melk die enkel van schapen van een lokaal ras, de "oveja manchega", gemaakt mag worden.

Kaasmakers in Mexico maken echter ook een product onder de naam "manchego", meestal gemaakt van koeienmelk. Ook die wordt uitgevoerd, onder meer naar de Verenigde Staten en kost bijna de helft van de Spaanse manchego.

Spanje vindt dat onaanvaardbare concurrentie en misbruik maken van een beschermde naam. Het gaat bovendien vaak om familiebedrijven die al generaties lang manchego maken en dat in een arme en dun bevolkte regio zoals La Mancha, waar weinig andere activiteit is. Of zoals een producent van manchego in Spanje zei: "Wat gaan de Mexicanen doen als wij plots tequila zouden maken?"