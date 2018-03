Strijd tegen sociale fraude heeft vorig jaar 266 miljoen opgebracht: een record

"In drie jaar tijd werden de opbrengsten verdubbeld van zo’n 194 naar 266 miljoen euro", zegt De Backer. Daarnaast is ook 78 miljoen euro aan lonen voor werknemers geregulariseerd.

"De grootste stijging van de opbrengst zit bij de sociale bijdragefraude en bij de uitkeringsfraude. Wie bijvoorbeeld een ziekte-uitkering krijgt, omdat hij in ziekteverlof is, maar intussen betrapt wordt op zwartwerk, pleegt dubbele sociale fraude", zegt De Backer. "Voor het eerst werden ook de inspanningen van de mutualiteiten in kaart gebracht, die vorig jaar maar liefst 19 miljoen euro onterechte ziekte-uitkeringen teruggevorderd hebben."

Voor dit jaar wil De Backer meer controles op handelszaken in grootsteden als Antwerpen, Brussel of Charleroi. Het gaat om winkels waar de prijzen een pak lager liggen dan elders en waar vaak nieuw personeel aan de slag is. Vaak blijken zulke winkels ook dienst te doen als dekmantel voor andere constructies, bijvoorbeeld om drugsgeld wit te wassen.