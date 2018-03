Vliegtuig met 66 inzittenden stort neer in Iran: geen spoor van het toestel

Het vliegtuig verdween van de radar nadat het bijna de bestemming in Yasuj bereikt had. Het kwam neer in bergachtig gebied in de buurt van de stad Semirom, in de provincie Isfahan. Mensen in die buurt maken melding van een explosie.

Volgens de maatschappij Aseman Airlines zou het vliegtuig tegen de berg Dena zijn gevlogen; die is 4.400 meter hoog. Het wrak is door de slechte weersomstandigheden nog niet gevonden, maar de kans dat er overlevenden zijn, zou erg klein zijn. Het vliegtuig is neergekomen in de Zagros, het grootste gebergte van Iran. In de winter zijn veel plaatsen daar onbereikbaar en door de dichte mist konden reddingshelikopters niet veel uitrichten.



Het gaat om een vliegtuig van Aseman Airlines. Dat is een semi-private maatschappij die in Iran vooral naar afgelegen luchthavens vliegt en en ook enkele internationale vluchten uitvoert naar Afghanistan, de Kaukasus, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten. Aseman staat op de zwarte lijst van maatschappijen die volgens de Europese Unie te gevaarlijk zijn.



Over de oorzaak van de crash is uiteraard nog niets bekend, maar de voorbije dagen zijn in Iran al enkele vluchten geschrapt of moesten die op een andere luchthaven dan gepland landen door het erg slechte weer en de dikke mist.