Versoepeling in de maak voor uitwisseling digitale data met VS

Als mensen met slechte bedoelingen in ons land met elkaar sms'en of via de telefoon met elkaar praten, kan een onderzoeksrechter bij een telefoonoperator zoals Proximus de inhoud van die gesprekken of sms'en opvragen. Veel moeilijker wordt het als mensen communiceren via een buitenlandse provider zoals Facebook. Binnenkort zal een rechter van hier uit rechtstreeks met de provider in de VS in contact kunnen komen, kondigt minister van Justitie Koen Geens aan. "Of de provider dan antwoordt, zal afhangen van zijn inschatting. Maar er zal een boete aan vast kunnen hangen."