Wordt deze excentrieke, erudiete parlementariër de nieuwe Britse premier?

Hoe lang houdt Theresa May het nog vol in Downing Street 10? Die vraag klinkt alsmaar luider. Dat een deel van haar Conservatieve Partij haar weg wil, is een publiek geheim. In de zoektocht naar een vervanger, duikt tegenwoordig steeds meer de naam van Jacob Rees-Mogg op. Vóór de brexit amper bekend, maar nu een van de kandidaten om de nieuwe premier te worden. Correspondente Lia van Bekhoven schetst een portret van de man "wiens kostuums even conservatief zijn als zijn overtuigingen en even rigide als zijn haarscheiding".