Groen Brussel: "We vrezen dat er nog heel wat lijken uit de kast zullen vallen"

Het schandaal rond de wedde van een directeur van de vzw Gial is de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen, zegt Dhondt. Gial beheert de informatica voor de stad Brussel. De directeur van de vzw verdiende 18 jaar lang als consultant tot 1.000 euro per dag. Bovendien werden de regels in verband met openbare aanbestedingen meermaals niet gerespecteerd. "Het is het zoveelste schandaal dat Brussel teistert en het is tijd dat we schoon schip maken en vooral de geloofwaardigheid van onze stad herstellen", zegt Dhondt.

"Als we er al niet meer van op aan kunnen dat onze schepenen gewoon de wet respecteren dan is er een ernstig probleem en daarom vragen wij een audit, een volledige doorlichting, door een onafhankelijke instantie, van de stad en al haar vzw's", zegt Dhondt.

Schoon schip maken

"Het gaat om een enorme opdracht, maar als we zien wat er de afgelopen maanden en jaren gebeurd is dan gaan wij van schandaal naar schandaal en ik denk dat de Brusselaars er genoeg van hebben en dat het tijd is om orde op zaken te stellen".