Advocaat: "Ik wil de mythe van Holleeder doorprikken"

In Nederland is het proces-Holleeder volop bezig. Het is één van de grootste criminele processen in Nederland. William Holleeder wordt er gezien als grote boef, de baas, spilfiguur in de onderwereld. Een beeld dat volgens de advocaten van Holleeder niet klopt.

"In het Italiaans kunnen ze het zo mooi zeggen: "Capo di tutti capi", baas van alle bazen. Maar dat is onze client niet. Ik wil de mythe van Holleeder dan ook doorprikken", zegt zijn advocaat Sander Janssen. Volgens Janssen was Holleeder iemand die in de criminele wereld geopereerd heeft en dat voor een lange tijd. Maar die daar zeker geen hoofdrol in speelde. "Het Openbaar Ministerie heeft geen enkel direct bewijs dat mijn client gelinkt kan worden aan die moorden, niet via een getuige, een gesprek, een telefoontap. Er is enkel de veronderstelling dat hij belang had bij die moorden en dat die moorden gepleegd zouden zijn onder zijn mede- en zeggenschap", zegt Holleeders advocaat.

Wij gaan voor de vrijspraak Sander Janssen, advocaat Holleeder

De adovaten van Holleeder hebben het afgelopen jaar een breed onderzoek gevoerd in verschillende strafdossiers. Dit om te kijken naar hoe de verhoudingen waren in het criminele milieu in de periode van de moorden.