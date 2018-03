Kristel Verbeke kijkt in "Kinderkopkes": tv voor volwassenen over kinderen in primetime

Kristel Verbeke kennen we (uiteraard) van K3, "Generatie K" en "Steracteur sterartiest". Deze keer draagt ze een programma in primetime op Eén, en het is opnieuw met kinderen. In zes afleveringen passeren zes kinderen de revue. Ze praten vrijuit over geluk en verdriet, maar evengoed over hun ouders die het best té druk hebben of over brute pech. Wat gaat er écht in hun "kopkes" of hoofden om?

De gesprekken duurden soms 1,5 uur, zodat we de camera vergaten en het geen interview was

"Ik ben ervan overtuigd dat als we tijd nemen om met kinderen te praten, we van hen echt wel kunnen leren of de dingen die we al weten, nog eens benoemd zien", zegt Verbeke in "De ochtend" op Radio 1. De opnames waren niet evident, want tv-camera's en een BV in de buurt maken nu eenmaal indruk op kinderen.



"We hebben geprobeerd véél tijd samen door te brengen. We zijn vijf dagen per kind gaan filmen, dat is best lang. De gesprekken waren minstens 1 uur tot 1,5 uur, zodat we allebei de camera vergaten en dat het niet echt een interview was, maar een babbel. Wat me vooral bijgebleven is? Het geloof in de maatschappij, de loyaliteit aan de ouders en de impact van de opvoeding."



De zes kinderen op een rijtje:

Emma - de dood

Toen ze negen jaar was, kwam haar papa om het leven bij een auto-ongeluk. Vandaag – 2,5 jaar later - leren we haar kennen als een vrolijke, dromerige denker. Een uitgebreid gesprek over de dood en verdriet.

Ben - carrière

Het veebedrijf dat zijn ouders runnen, dicteert voor een groot stuk het doen en laten van de 12-jarige Ben. Alle aspecten van zijn leven komen bij aan bod: teamwork binnen de familie, verplichtingen en vrijheden, drukke ouders, het wereldnieuws tot de charme van stro.

Christ - voetbal

Op zijn twaalfde heeft Christ al een duidelijk doel in het leven: hij wil profvoetballer worden. Hij is gescout door Club Brugge en brengt daar ook offers voor. Sinds dit schooljaar zit hij op internaat: ver weg van iedereen.

Sara - geloof

Net als haar ouders gelooft Sara in God en voelt ze zich thuis in de katholieke kerk. Een gesprek over geloof en ongeloof, opvoeding, sociaal engagement, vooroordelen, twijfel en de zin van het leven.

Linde - liefde

Toen ze acht jaar was, beslisten de ouders van Linde om te scheiden. Een besluit dat grote veranderingen en aanpassingen met zich mee bracht voor het hele gezin.