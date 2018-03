"Patser" valt in de smaak in Vlaanderen én Nederland

Vier weken in de bioscoop en nog altijd te zien in evenveel zalen als bij de start: verdeler KFD is heel tevreden. Tot nu toe hebben 275.000 mensen een kaartje gekocht.

Nederland: "grootste succes sinds jaren 80"

In Nederland heeft "Patser" ook succes; sinds 1 februari zijn daar al ruim 100.000 mensen gaan kijken. Het is van de jaren 80 geleden met "Hector" en "Koko Flanel" dat een Vlaamse productie nog zoveel volk trok in Nederland. Vanaf 28 februari is "Patser" te zien in Waalse en Franse cinema's.