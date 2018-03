"President Trump is niet gekant tegen een betere controle voor wapenvergunningen"

Trump -die zich tijdens de kiescampagne in 2016 altijd achter het recht om wapens te dragen geschaard had- kreeg de voorbije dagen de volle lading, niet enkel van studenten van de school waar de schietpartij plaats vond, maar ook van ouders, leraars en tal van politici uit beide grote partijen.

Dat is niet zonder gevolgen gebleven. Zo heeft Trump vrijdag de Republikeinse senator John Comyn ontmoet en hem toen gezegd dat hij niet tegen strengere voorwaarden voor een wapenvergunning is. Comyn heeft samen met de Democraat Chris Murphy daarover een wetsvoorstel klaar. Dat zou niet het wapenbezit zelf aan banden leggen, wel meer controles voor wie wapens kan kopen. De uitspraak van Trump is niet zonder gevolgen, want een president kan een veto stellen tegen beslissingen van het Congres.



Toch zijn er kanttekeningen. Zo had Trump na de nog meer bloedige schietpartij in Las Vegas eind vorig jaar uitgesproken voor een verbod op "bump stocks", maar tot nu toe is daar niets van in huis gekomen. Bump stocks zijn hulpstukken waardoor een semi-automatisch wapen toch automatisch kan vuren.

Eerder had Trump ook controles om het mensen met mentale problemen moeilijker te maken om wapens te kopen, afgezwakt. De National Rifle Association (NRA) is een erg machtige lobbygroep die wapenbezit verdedigt en wil vergemakkelijken. Vooral de Republikeinse partij, maar ook sommige Democraten, genieten de steun van die groep.